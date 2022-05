Premium Het beste van De Telegraaf

Poetin probeert zijn macht ook elders uit te breiden: ’Rusland wil de situatie in Zuid-Ossetië kennelijk forceren’

Door Nina Bernaerts

Anatoly Bibilov, de leider van Zuid-Ossetië, op bezoek bij Vladimir Poetin Ⓒ ANP

ANTWERPEN - Aansluiten bij Rusland of niet. Die vraag krijgen de Georgiërs in Zuid-Ossetië op 17 juli tijdens een referendum. Experts zien hoe de Russen hun macht in de regio willen uitbreiden. „Rusland wil de situatie daar kennelijk forceren”, zegt professor internationale politiek David Criekemans van de Universiteit Antwerpen.