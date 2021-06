Twentse martelbende voor de rechter: vrouwen lokten slachtoffers naar stille plek

LIVE – Misdaadjournalist Mick van Wely is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via zijn tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

De gruwelijke zaak kwam eind april 2020 aan het licht. Toen werd een slachtoffer in Rijssen aan een boom vastgebonden en toegetakeld met een bijl, geschopt en bedreigd met een pistool. Hij kreeg te horen dat zijn vingers werden afgeknipt en dat hij zijn eigen graf moest graven.

De man overleefde de gijzeling maar werd wel bestolen van geld, telefoon en andere persoonlijke spullen. Hij deed geen aangifte, maar nadat hij zich in het ziekenhuis had laten behandelen alarmeerden artsen de politie.

De verdachten werden op slachtoffers afgestuurd die nog rekeningen zouden hebben open staan in de criminele wereld of op andere wijze nog ‘verantwoording’ hadden af te leggen. De politie wist zes slachtoffers op te sporen. Ze ondergingen zeer gewelddadige gijzelingen. Soms werden bij slachtoffers ook de ruiten ingegooid of bezochten de bendeleden hen thuis om ze te bedreigen. Soms met vuurwapens. De slachtoffers moesten geld en goederen afstaan.

De verdachten van 23 tot 54 jaar komen uit uit Almelo, Goor, Haaksbergen en Enschede. Hoofdverdachten zijn Dogan D. uit Almelo en Johan D. uit Goor. Twee vrouwen werden vooral ingezet om de slachtoffers te lokken en naar een stille plek te brengen. De vrouwen,die ook nog tot prostitutie zouden zijn gedwongen, kampen met ernstige problemen. Alle verdachten zitten sinds eind april vorig jaar vast.