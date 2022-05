Premium Het beste van De Telegraaf

Giorgi Kuparasjvili werd geëvacueerd uit Marioepol Ontsnapt uit de hel van Azovstal: ’Dit was gekte van een compleet andere orde’

Door onze redactie buitenland

Rook kringelt op boven de Azovstal fabriek na een beschieting door de Russen. Ⓒ ANP / AFP

KIEV - „Het was waanzin. Ik ben op allerhande plekken geweest in mijn carrière en ik heb alles gezien, maar dit was gekte van een compleet andere orde.” Aan het woord is kolonel Giorgi Kuparasjvili, een van de verdedigers van de Azovstalfabriek in het Oekraïense Marioepol. De 44-jarige militair wist - naakt en zwaargewond - uit de hel van de belegerde staalfabriek te ontsnappen, met dank aan de ’heroïsche’ helikopterpiloten van de Oekraïense luchtmacht.