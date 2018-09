International School Almere blijft open

Leerlingen en ouders bezetten de school eind vorige week toen ze hoorden dat de school dicht moest. Ze bleven er zelfs in de nacht van zaterdag op zondag. De school had dit jaar zijn licentie moeten vernieuwen, maar zou de afgelopen jaren organisatorisch een aantal zaken verkeerd hebben aangepakt. Een deel van de subsidie zou daardoor wegvallen. „De licentie voor de school van het ministerie van Onderwijs is nu niet meer in gevaar”, zegt de woordvoerder.

De Onderwijsinspectie zei eind vorige week dat het onduidelijk was of de speciale subsidie die de school krijgt, wel terecht was. Te weinig leerlingen zouden daarvoor in aanmerking komen. Er zouden te weinig leerlingen uit het buitenland zijn.

Namens de protesterende ouders zei Harry Wijnschenk, oud-LPF-politicus, „erg opgelucht en trots te zijn en dat vooral de steun van wethouder René Peeters erg groot is geweest. De actie is niet voor niks geweest; de school gaat gewoon op 27 augustus weer open”.