Amsterdam en New York gaan elkaar promoten

Jaarlijks bezoeken ruim 400.000 Amerikanen de Nederlandse hoofdstad en gaan 200.000 Nederlanders naar de Big Apple. De samenwerking moet die cijfers opkrikken: zo komen er bijvoorbeeld reclamecampagnes op beide plekken en worden sociale media ingezet om meer Nederlanders naar de VS te 'lokken' en Amerikanen naar Nederland. Luchtvaartmaatschappij KLM doet ook mee en bedenkt speciale aanbiedingen.

Locoburgemeester Gehrels is enthousiast. „Toerisme is belangrijk voor zowel Amsterdam als New York. Het zorgt voor economische groei en waardevolle banen. Beide steden zoeken naar mogelijkheden om ook in de toekomst slim te blijven groeien, bijvoorbeeld in het laagseizoen. Daarin gaan we de komende tijd samenwerken”, zei Gehrels woensdag.

De 'stadsmarketeers' Amsterdam Marketing en NYC & Company hebben al langer contact. Zij zullen ook hun 'best practices' uitwisselen: elkaar tips en trucs geven om toeristen bijvoorbeeld langer te laten blijven, buiten het centrum te laten bivakkeren of het laagseizoen aantrekkelijker maken.