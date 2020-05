PvdA’ers: Van Rijn moet stoppen

Van Rijn werd eind maart door de VVD gevraagd de plek op te vullen van VVD’er Bruno Bruins. De minister voor Medische Zorg werd onwel tijdens een debat. Hij bleek overspannen en kwam ziek thuis te zitten.

Vanwege de coronacrisis kon niet rustig naar een vervanger worden gezocht. VVD-prominent Edith Schippers werd benaderd, maar zei ’nee’. De VVD vroeg uiteindelijk PvdA’er Martin van Rijn om in te springen, nogal bijzonder aangezien de PvdA helemaal niet in het kabinet zit.

Bij de PvdA vinden ze het tijdelijke ministerschap van hun partijgenoot inmiddels wel welletjes. „Het is echt verstandig dat iemand anders het gaat doen”, zegt een PvdA-Kamerlid daarover. „De VVD heeft zat tijd gehad om een ander te vinden”, vindt een partijprominent. „In twee maanden moeten de liberalen toch in staat zijn om iemand uit eigen gelederen op te snorren”, meent een ander. „Martin trad aan in tijden van crisis. Heel duidelijk werd toen gezegd dat het tijdelijk was. Het is nu de beurt aan een ander”, zegt een andere ingewijde. De complete Tweede Kamerfractie van de PvdA is volgens betrokkenen tegen een nieuwe termijn voor Van Rijn.

Asscher

In de VVD valt te beluisteren dat de partij best nog wel met Van Rijn had willen doorgaan. Hij is goed ingewerkt en weet van wanten, vinden de liberalen. Ook andere coalitiepartijen zien in de PvdA’er een prima minister. „Na Martin is alles minder”, zegt een nauw betrokkene. Bij de PvdA was van meet af aan twijfel over of het wel verstandig was om een PvdA’er aan te laten schuiven in een kabinet van VVD, CDA, D66 en CU, viel de coalitiepartijen al eerder op. „Het maakt Lodewijk Asscher in de coronadebatten vleugellam.”

De PvdA-druk aan het adres van Van Rijn om zijn ministerschap aan de wilgen te hangen is groot, maar het is uiteindelijk aan hemzelf om de knoop door te hakken. In een reactie zegt hij dat hij er nog niet uit is. „Ik heb er gewoon nog niet over nagedacht.”

Van Rijn trad op 23 maart aan als minister zonder portefeuille, maar belast met Medische Zorg. Dat was voor de duur van drie maanden, werd afgesproken. Hij neemt niet deel aan het kabinet namens de PvdA, hij zit er op eigen titel.