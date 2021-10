’EU moet investeren in grenshekken tegen illegale migratie’

De huidige grensbewaking helpt onvoldoende en daarom zijn er preventieve maatregelen nodig, zo schrijven twaalf lidstaten in een brief aan eurocommissaris voor migratie Ylva Johansson.

De landen vinden dat de EU geld op tafel moet leggen voor de bouw van nieuwe grenshekken. Verder pleiten ze voor duidelijkere regels en voorwaarden over maatregelen die lidstaten kunnen nemen zodra er sprake is van kunstmatig gecreëerde migratiestromen.

Snel en evenredig op kunnen treden

„Dit moet lidstaten in staat stellen snel en evenredig op te treden tegen de dreiging en ter verdediging van hun nationale veiligheid en de veiligheid van de hele EU”, zo valt te lezen in de brief.

De Wit-Russische dictator Loekasjenko jaagt al maanden migranten de grens over van buurlanden Polen, Letland en Litouwen. Tegelijkertijd zijn er EU-landen die zich schuldig maken aan het gewelddadig terugdringen van migranten. Over deze ’pushbacks’ gaat het in de brief niet.

Nederland ontbreekt

De brief is ondertekend door meerdere landen aan de buitengrenzen van de EU, maar ook ministers van Denemarken en Oostenrijk hebben een krabbel gezet. Nederland staat niet onder de brief.

Immigratieministers uit alle lidstaten hebben de brief vrijdag besproken tijdens een overleg in Luxemburg. Er heerst verdeeldheid over het wensenlijstje van de landen. Na afloop van de topontmoeting heeft Eurocommissaris Johansson laten weten dat ze niet tegen de bouw van grenshekken is. Maar financiering door de EU is volgens haar „geen goed idee.”