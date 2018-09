Teeven: Irak gaat terugkeer stimuleren

Dat maakte Teeven woensdag bekend na een bezoek van twee dagen aan onder meer Bagdad en Erbil. De bewindsman sprak met verschillende Iraakse en Koerdische bewindspersonen. Het bezoek wordt gezien als een belangrijke stap om op termijn een gezamenlijke oplossing te vinden voor het feit dat veel Iraakse asielzoekers niet vrijwillig terugkeren naar hun land.

Uitgangspunt van de Nederlandse aanpak is dat vreemdelingen die het land moeten verlaten onder meer via herintegratieprojecten ertoe worden aangezet zelf terug te keren. Sinds 2010 gingen via de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) ongeveer tweeduizend Irakezen zo terug naar hun moederland.

Vreemdelingen die geen gebruik willen maken van deze optie kunnen worden uitgezet. Maar als ze geen paspoort hebben, moet het land van herkomst meewerken aan de gedwongen terugkeer en Irak doet dat niet. Er vinden dan ook al geruime tijd bijna geen uitzettingen naar Irak meer plaats.

De PVV wil van Teeven weten welke vormen van hulp (economisch, militair of anderszins) Irak momenteel van Nederland ontvangt en of hij bereid is „elke vorm van Nederlandse hulpverlening aan Irak per ommegaande op te schorten tot het moment waarop volledige medewerking aan de terugkeer van eigen onderdanen wordt verleend.”

Nederland beloofde Irak vorig jaar onder voorwaarden 5,5 miljoen euro voor de herintegratie van uitgeprocedeerde Irakese asielzoekers die vanuit Nederland terugkeren naar hun land. Irak moest dan wel meewerken aan terugkeer van uitgeprocedeerde landgenoten. Het geld is dan ook nog niet uitgekeerd, zo bleek woensdag.

Teeven was overigens niet voor het eerst in Irak. Ook toen hij nog officier van justitie was, bezocht hij Erbil in de Koerdische regio. Teeven werkte toen aan de strafzaak tegen de Nederlandse zakenman Frans van Anraat die bestanddelen leverde voor het gifgas dat het regime van Saddam Hussein gebruikte tegen de Koerden in Irak.

Volgens VluchtelingenWerk is de veiligheidssituatie in zeven regio's in Irak „zeer ernstig”. „Het aantal burgerdoden was in april 600 en steeg in mei verder naar meer dan 1000.”

VluchtelingenWerk vindt dat teruggaan naar de gebieden Bagdad, Nineveh, Salah-Al-Din, Diyala, Kirkuk, Babel en Al-Anbar momenteel niet kan en dat juist een asielvergunning moet worden verstrekt aan mensen uit deze regio's. „De Nederlandse overheid heeft het beleid niet aangepast aan de actuele ontwikkelingen”, laat directeur Dorine Manson van de organisatie weten.