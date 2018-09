Luchtambulance Londen werkt sneller dankzij 4G

Dagelijks komen er ruim vierduizend noodoproepen binnen bij de Londense Air Ambulance. Deze worden doorverbonden door het alarmnummer, omdat het gaat om extreme slachtoffers die direct hulp nodig hebben. De Air Ambulance kan vanaf het dak van het Royal London Hospital op elk moment van de dag vertrekken om zo snel mogelijk bij een noodgeval te zijn.

Volgens dokter Gareth Davies, hoofdarts van de Air Ambulance, zorgt een nieuw 4G-geschikt navigatiesysteem ervoor dat de helikopterpiloot niet meer handmatig door een telefoonboek hoeft te zoeken. Het gebruiken van een GPS-systeem zonder 4G werkte niet, want de helikopter verplaatste zich te snel om een duidelijk signaal te ontvangen.

Dokter Davies meldt tegen de Britse krant The Telegraph dat 4G in meerdere gevallen al eens het verschil heeft gemaakt. “Tien seconden eerder ter plaatse zijn maakt in ons werkveld wel degelijk een verschil en met 4G kunnen we die tien seconden sparen”, aldus Davies.