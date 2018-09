Doorstart Free Record Shop op losse schroeven

Die komen dan in de WW terecht. Als de curator nog steeds kansen ziet op een doorstart zal het uit de opbrengst van de boedel van de Free Record Shop moeten komen. En die is niet heel erg vol. Iedereen lijkt het erover eens. Een mogelijke doorstart van Free Record Shop duurt wel heel erg lang. Elektronicaketen De Harense Smid was vorige week binnen 24 na het uitspreken van het faillissement in afgeslankte vorm weer op de been. Maar bij de Free Record Shop wil het maar niet vlotten.

We zijn inmiddels zes weken verder en de keten wordt steeds minder waard voor potentiële kopers. „En iedere dag is een dag te laat”, stelde president-commissaris Carel Bikkers vorige week.