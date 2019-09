Grapperhaus: OM had besluit Wilders al genomen

Minister Grapperhaus moet uitleggen dat zijn voorganger niets fout heeft gedaan. Ⓒ ANP

Den Haag - Het Openbaar Ministerie had al besloten PVV-leider Wilders te vervolgen toen het aanschoof voor overleg met toenmalig minister Opstelten van Justitie en Veiligheid. Ze bespraken daar niet of de PVV-voorman moest worden vervolgd, maar overlegden over wanneer ze dat naar buiten zouden brengen en andere praktische zaken, zegt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).