AfD gesteunde regering houdt geen dag stand in Thüringen

„Met zijn allen samen tegen fascisme”, staat op het spandoek van deze demonstranten in Erfurt. Ⓒ Reuters

BERLIJN - De door de AfD gesteunde regering in de Duitse deelstaat Thüringen heeft het nog geen dag volgehouden. Nadat woensdag een enorme storm van kritiek was opgestoken over de gedoogconstructie met de rechts-radicale AfD die de liberale Thomas Kemmerich aan de macht hielp, besloot de FDP donderdag een motie in stemming te brengen om het deelstaatparlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.