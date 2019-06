Passagiersgegevens voortaan verplicht gedeeld

Dat maakt minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) bekend. „Als we beter weten waar en wanneer criminelen en terroristen reizen, hebben we ze ook sneller te pakken”, aldus de bewindsman. Hij zegt daarvoor ’zorgvuldig de veiligheids- en privacybelangen te hebben afgewogen’. „Mijn conclusie is dat het goed is dat we hiermee ook in Nederland aan de slag gaan. Omdat ik er van overtuigd ben dat dit onze veiligheid dient.”

Nieuwe eenheid

De nieuwe eenheid - PI NL - is ondergebracht bij de Koninklijke Marechaussee. Als er alarmerende informatie wordt gevonden, zal de politie worden gewaarschuwd. Gegevens van passagiers mogen niet voor altijd worden bewaard, ook is het verboden om bijzondere persoonsgegevens - zoals etnische afkomst of godsdienst - uit te wisselen. Andere landen mogen ook niet zomaar worden ingelicht, alleen in noodgevallen. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt dat in de gaten.