Slachtoffers dodelijk ongeval N249 zijn man (21) uit Anna Paulowna en man (57) uit Warmenhuizen

Fietsster (20) komt om door aanrijding Alphen aan den Rijn

Een 20-jarige vrouw is om het leven gekomen door een aanrijding met een auto in haar woonplaats Alphen aan den Rijn. Het ongeluk gebeurde volgens de politie vrijdagavond rond 23.00 uur op de kruising van de Oranje Nassausingel en de Thorbeckestraat. De 24-jarige bestuurder van de auto is aangehouden...