Opnieuw explosie bij Poolse winkel, nu in Beverwijk

Het gaat wederom om een Biedronka-winkel. De politie kan nog niet zeggen of er verband is met de ontploffingen van een dag eerder in onder meer Aalsmeer.

Tekst loopt verder.

Een explosie heeft veel schade aangericht bij winkelcentrum Beverhof in Beverwijk. Ⓒ Michel van Bergen

De winkels in Aalsmeer en Beverwijk hebben wel dezelfde eigenaar. „We waren bezig met een nieuwe zaak. Die moest binnenkort in Beverwijk openen”, zei Moshkhal Mahmoed, de eigenaar van een winkel in Aalsmeer, dinsdag tegen De Telegraaf.

„We hebben geen vijanden”, zei Mahmoed, die niet kan bedenken uit welke hoek het komt.

Een Poolse buurman die maandag poolshoogte kwam nemen, zegt dat hij van de eigenaren wel een hint heeft gekregen. „Toen ze zagen wat er was gebeurd en ik met hen gesproken had, zeiden ze tegen me: ’We denken al te weten wie hierachter zit’.” Dat laatste ontkent Mahmoed.

Supermarkt

Eerder deze week waren er explosies in het Noord-Hollandse Beverwijk en het Brabantse Heeswijk-Dinther, allen bij Poolse Biedronka-winkels. Het gaat om een concern van Nederlandse winkels die in handen zijn van Koerdische Irakezen. Hoewel de naam overeenkomt met de in Polen bekende supermarktketen Biedronka, hebben de Nederlandse filialen niets van doen met de Poolse keten.

Heeft u informatie over de achtergrond van het geweld bij de Poolse supermarkten? Mail naar [email protected] of gebruik onze whatsapp tiplijn.