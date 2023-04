Nederlandse vakantieganger (44) doodgestoken in Paramaribo: neef aangehouden

Politie in Suriname, foto ter illustratie. Ⓒ ANP / ANP

PARAMARIBO - In de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is een 44-jarige man uit Nederland doodgestoken. Volgens de nieuwssite Waterkant gaat het om Juliene Rosheuvel, die sinds een paar dagen op bezoek was in Suriname. Zijn 32-jarige neef is als verdachte aangehouden.