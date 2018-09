Fransman overleeft zwemtocht van vijftien uur

Voor de kust van Capbreton viel Damito van zijn zeilboot. Ondanks dat hij geen reddingsvest droeg toen hij in het water belandde, begon hij toch met zwemmen. Bij de kust van Capbreton was inmiddels groot alarm geslagen nadat zijn zeilboot daar was gestrand. De Fransman dobberde de hele nacht in het koude zeewater en gebruikte de lichtjes van de boten om het strand te vinden. “Mijn familie hield mij aan het zwemmen, vooral mijn kinderen gaven mij de kracht om door te gaan.”

Bijzonder gevalNa een zwemtocht van vijftien uur bereikte Damitio het strand. Daar werd hij al vrij snel aangetroffen door een wandelaar, waarna hij direct werd overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de arts is Damitio een zeer bijzonder geval. “Vijftien uur in de zee overleven is erg zeldzaam.” De 52-jarige zeiler ziet zijn avontuur als een belangrijke les. Een volgende keer zal hij niet meer aan boord stappen zonder zwemvest met noodbaken.