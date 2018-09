Favoriete Nederlandse aandelen SNS

SNS Securities vindt het klimaat positief voor aandelen: wereldwijd een rustige economische groei, een extreem lage rente en hooggeprijsde obligaties en, voor Europese aandelen, geen hoge waardering. De bank roept BAM, Grontmij, TMG, PostNL en Vopak uit als favoriete aandelen. Heineken is de favoriete 'verkoop'. SNS voorziet dat de wereldeconomie in de herstelfase blijft. De Amerikaanse economie trekt aan door de lage werkloosheid, de betere huizenmarkt en het consumentenvertrouwen. Dit ondanks bezuinigingen en een mogelijk eind aan de verruiming. Europa zit in een recessie met een slechte arbeidsmarkt en negatief gestemde consumenten, in het bijzonder de Nederlandse. Duitsland is een lichtpuntje en de situatie in Griekenland, Spanje en Portugal lijkt te stabiliseren. In Azië is de groei bescheiden. BAM is favoriet, omdat het financieel gezond is, op termijn de Nederlandse bouw herstelt en laag gewaardeerd is. Hetzelfde geldt voor Grontmij. TMG heeft een scherpere en betere strategie. PostNL biedt zicht op betere resultaten. De winst van Vopak versnelt en de koers is gedaald. Heineken is de verkoopkandidaat vanwege de moeilijke markten in Europa.

