Terreuraanslag in Parijs

Forensische experts onderzoeken de plaats waar twee journalisten werden neergestoken door een 18-jarige terrorist uit Pakistan. Ⓒ EPA

PARIJS - Loeiende sirenes, bloedsporen op straat, wegafzettingen met politiebusjes en rood-witte linten. Het leek vrijdag alsof het elfde arrondissement in Parijs vijf jaar in de tijd werd teruggeworpen. Aan het einde van de ochtend pleegde een 18-jarige Pakistaan een aanslag met een mes vlak voor het pand waar in 2015 een groot deel van de redactie van Charlie Hebdo werd uitgemoord.