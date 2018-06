In de regio Gooi en Vechtstreek worden de meeste inbraken geregistreerd, 8,6 per duizend inwoners. In Friesland woon je relatief het veiligst, de provincie telde 3,1 inbraken per duizend inwoners.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik