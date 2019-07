Onderzoek naar mogelijk misbruik zwaar gehandicapten

De politie laat weten dat er, na meerdere aangiften, een onderzoek is ingesteld. De stichting bevestigt het onderzoek. De jongens en meisjes – van wie de meesten niet kunnen praten of zich verstaanbaar maken – zouden slachtoffer zijn geworden van ingehuurd personeel bij de stichting die zorg verleent in Limburg, Brabant en Gelderland.

Het onderzoek loopt naar een locatie in het Limburgse Gennep waar zeer kwetsbare gehandicapten in de leeftijd van 14 tot 25 jaar werden verzorgd. De locatie, waar vorig jaar het misbruik zou hebben plaatsgevonden, is inmiddels gesloten. Manager Jos Peters van Dichterbij wil niet inhoudelijk reageren.

