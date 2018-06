Rechter: rapport Wassenaarse seksrel deugt niet

De accountant die het rapport opstelde over vermeende seksuele intimidatie op het gemeentehuis van Wassenaar, is door de tuchtrechter berispt; hij zou zijn werk slecht gedaan hebben. De accountantskamer vindt het onbegrijpelijk dat het volgens hem „voor 99,5 procent zeker was” dat de betrokken VVD-wethouder, Henk de Greef, geen seksueel intimiderende opmerkingen heeft geuit tegen gemeenteraadslid Mary-Jo van de Velde. Van de negen mensen die de bewuste avond in het gemeentehuis aanwezig waren, zijn er vijf niet gehoord. De accountantskamer vindt zijn oordeel daarom onbegrijpelijk.