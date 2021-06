’Eindelijk weer blije gezichten op amateurveld’

In hun eigen mini-WK rennen 700 voetballertjes als jonge honden over de velden van het Amsterdamse sportpark Goed Genoeg. Ⓒ TOM POEDERBACH

Amsterdam - Glunderend kijkt Ad Westerhof naar 700 voetballertjes, die in hun eigen mini-WK als jonge honden over de velden van het Amsterdamse sportpark Goed Genoeg rennen. Uitgerekend op zaterdag 5 juni, de datum waarop ook in de amateursport eindelijk meer mag. „We beginnen weer op een echte club te lijken”, zegt de voorzitter van AFC.