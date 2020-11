Virus actief in onderwijs: besmettingen op 780 scholen

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Scholenmeldpunt, dat coronagevallen in de klas registreert. Vooral scholen in Amsterdam (38), Den Haag (38) en Rotterdam (28) worden hard getroffen door het virus. „We krijgen zoveel meldingen dat het nauwelijks meer bij te houden is. En omdat niet alle coronagevallen op de scholen openbaar worden gemaakt, denken we dat we slechts het topje van de ijsberg in beeld hebben”, zegt de woordvoerder van het platform.

Clusters

Het Scholenmeldpunt is onderdeel van het dataplatform Corona Locator Nederland (CLN). Zij registeren de bestaande coronaclusters in ons land. Volgens het platform is er geen zicht meer op het virus omdat het aantal coronagevallen op de scholen na de herfstvakantie weer snel is opgelopen. „Je ziet dat de clusters zich in een rap tempo uitbreiden. Op maar liefst 114 scholen zijn er meer dan tien besmettingen. Dat is heel zorgelijk”, legt de woordvoerder uit. „Daardoor zien wij dat ouders hun kroost vaker thuis willen houden.”

Het Scholenmeldpunt ziet daarnaast een nieuwe ontwikkeling, namelijk de psychische gevolgen van het openhouden van de scholen. „Wij krijgen steeds meer berichten van ouders, onderwijspersoneel en kinderen die kampen met mentale problemen. Die constante angst om op school of door kinderen te worden besmet zorgt voor depressieve gevoelens.”

Ondanks de toenemende besmettingen is de kans dat het kabinet overgaat tot een scholensluiting uiterst klein. Minister Slob (onderwijs) liet al eerder weten dat de scholen, zolang dat verantwoord is, openblijven.