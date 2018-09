Indonesiërs gered van tijgers onder boom

De redders, die dagen onderweg waren, wisten de tijgers te verjagen. De vijf mannen waren behoorlijk verzwakt door de beproeving in een natuurgebied in de provincie Atjeh op het eiland Sumatra. Ze waren hongerig en uitgedroogd.

De mannen waren vorige week op zoek naar een zeer zeldzame houtsoort in een deel van het park waar veel olifanten en tijgers leven. Om te kunnen eten, hadden ze strikken gezet om antilopen en herten te vangen. Toen een babytijger in zo'n strik was terechtgekomen, zouden de tijgers zich tegen de mannen hebben gekeerd. Ze vluchtten de bomen in, maar van de zes mannen viel er één op de grond toen een tak afbrak. Hij werd door de tijgers aan flarden gescheurd.

Zeven tijgers hadden onder de boom gedrenteld in de hoop dat een van de mannen door uitputting naar beneden zou vallen. Toen het reddingsteam arriveerde, waren er nog altijd vier, die werden verjaagd om de mannen te ontzetten.

De Sumatraanse tijger behoort tot de meest bedreigde diersoorten ter wereld. Er leven naar schatting nog 400 in het wild, terwijl er in de jaren 70 nog 1000 Sumatraanse tijgers waren. Door de verwoesting van het regenwoud en stropers kalft het aantal echter steeds verder af.