Tientallen schademeldingen na aardbeving Zijldijk

Het is nog onduidelijk of de meldingen uit de directe omgeving van het epicentrum komen. Er kwam ook een melding binnen van een mogelijk acuut onveilige situatie, aldus de commissie. Op die melding volgt zaterdagmiddag een veiligheidsinspectie.

De beving bij Zijldijk vond om 05.13 uur plaats en had volgens het KNMI een kracht van 2.5. De TCMG handelt de schade af die is veroorzaakt door de gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag in Norg.