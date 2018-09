Scholen ontruimd na gaslek

De knal was in de wijde omtrek te horen. Na de explosie was het gas duidelijk te ruiken. Hulpdiensten waren snel ter plekke en er raakte niemand gewond.

De Christelijke Hogeschool Ede en het Groenhorst College liggen pal voor het kruispunt van de Zandlaan en de Oude Kerkweg. Beide scholen werden met spoed ontruimd. Honderden studenten, medewerkers en andere aanwezigen stonden minstens een half uur massaal op straat, achter het CHE-gebouw. Ook het verkeer op de Zandlaan vond geen doorgang.

De gasleiding is waarschijnlijk geëxplodeerd vanwege de werkzaamheden op de Oude Kerkweg, zo meldden aanwezige hulpdiensten.