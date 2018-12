'Bellen met 4G pas in 2015'

Bellen over 4G, VoLTE (Voice over LTE) genoemd, moet zorgen voor een betere geluidskwaliteit. De belangrijkste reden dat VoLTE pas rond 2015 in Nederland beschikbaar is, heeft volgens Computerworld voornamelijk zakelijker redenen. Veel mobiele providers zouden nog geen voordeel zien in bellen over 4G.

Providers geven echter de voorkeur aan een combinatie van 4G- en 3G-netwerken. Het 4G-internet moet gebruikt worden voor snel internet, terwijl de 3G- en 2G-antennes alleen worden ingeschakeld voor binnenkomende en uitgaande telefoongesprekken. Deze wisselwerking moet bovendien goed zijn voor de accuduur van de smartphone.

In Nederland is bellen over 4G nog niet beschikbaar, maar telecomprovider KPN biedt momenteel als enige provider in Nederland een tussenstap aan: HD-voice. Hiermee bellen KPN-klanten over de 3G-verbinding in een hogere geluidskwaliteit dan normaal.