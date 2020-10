De breedste jukbeenderen ter wereld

Dertig jaar is de Oekraïense, nogal een fenomeen op sociale media en lang niet vies van een spuitje hier en daar om haar uiterlijk ’op te krikken’.

Op haar 26e begon ze met het verbreden van haar jukbeenderen maar tevreden is ze nog lang niet. Sterker nog, binnenkort gaat het mes er weer in. Intussen is er al voor ruim 2000 euro aan fillers in haar gezicht verdwenen. Ze spuit altijd alles zelf in. Artsen hebben haar meerdere keren gewaarschuwd dat dit niet anders dan mis kan gaan.

„Ik vind ze momenteel aan de smalle kant. Ik ga daar binnenkort wat aan laten doen”, zegt de vrouw die haar 153.000 volgers op Instagram telkens op de hoogte houdt van de jongste ingrepen.

En over kritiek haalt ze haar schouders op. „Ik snap dat sommigen mij een freak vinden, maar ik vind het mooi.

Zo zag Anastasiia er voor alle ingrepen uit:

„Ik was toen een grijs muisje met een te grote neus”, zegt ze nu over de oude foto’s.