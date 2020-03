Deze evenementen staan op losse schroeven door corona

Koningsdag Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Met de afgelasting van Koningsdag is het ook qua evenementen alarmfase 1 in Nederland. Ook paasspektakel The Passion gaat niet door. En daarnaast lijkt het coronavirus de prachtige evenementenmaanden mei en juni te verwoesten. Grote festiviteiten als de Grand Prix in Zandvoort, het Songfestival en het EK voetbal staan op losse schroeven. „Hoe moet ik nu de tijd doorkomen?”