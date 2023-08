Arib beticht Bergkamp van misleiding

Deze week werd de Tweede Kamer geïnformeerd over het onderzoek naar de beschuldigingen aan het adres van de oud-Kamervoorzitter. Arib stelt dat Bergkamp en de zogeheten ’gedelegeerde opdrachtgevers’ in hun brieven ’onjuistheden’ en ’onduidelijkheden’ verspreiden.

Zo noemt Arib het ’misleidend’ dat de huidig Kamervoorzitter ’schrijft dat ik zou willen voorkomen dat de uitkomsten van het onderzoek openbaar worden gemaakt’. Arib: „Daarmee wekt zij (Bergkamp, red.) de suggestie dat ik iets zou willen verbergen en dat is misplaatst.”

Gang naar rechter

Arib heeft het Amsterdamse advocatenduo Geert-Jan en Carry Knoops in de arm genomen om haar belangen te verdedigen. De advocaten hebben inmiddels een gang naar de rechter aangekondigd om het onderzoek te laten staken. „Een essentiële reden om de stap naar de rechter te zetten, is nou juist dat ik geen idee heb wat de bevindingen of uitkomsten van het onderzoek zijn. Het is voor mij een geheim onderzoek”, schrijft Arib. Eén van de andere redenen is volgens Arib dat het onderzoek dat wordt uitgevoerd ’onrechtmatig’ is, schrijft de afgezwaaide Kamerpreses. Volgens haar houden Bergkamp en het Presidium (het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, red.) én de griffier zich ’niet aan de regels die de Kamer heeft vastgesteld’. „Ook daarom zie ik me genoodzaakt om naar de rechter te gaan.”

Arib schrijft in haar brief aan Kamerleden ook dat het ’onderzoek niet zorgvuldig wordt uitgevoerd’. Ze haalt daarbij uit naar de door Bergkamp aangestelde ’onafhankelijke’ opdrachtgevers. „Deze gedelegeerde opdrachtgevers betichten mij in hun brief openlijk van liegen en een verkeerde voorstelling van zaken. Daartegen kan ik me nu maar beperkt verweren omdat mij is opgelegd dat ik geen mededelingen mag doen over het protocol dat mij overigens pas op 30 juni 2023 is toegestuurd. Als u over het protocol zou beschikken, was eenvoudig vast te stellen dat dergelijke verwijten van de gedelegeerde opdrachtgevers onterecht en ongepast zijn”, aldus Arib.

Onwetend gehouden

Eén van haar grieven is ook dat zij onwetend wordt gehouden over de klachten die er zouden zijn ingediend. Arib stelt brieven van de onderzoekers te hebben waarin staat „dat ik nergens inzage in krijg: niet in de anonieme brieven, niet in gespreksverslagen of andere documenten en evenmin in het conceptrapport. Ook mag ik niet weten wie er over mij verklaringen afleggen in het onderzoek. Zo kan het niet in een rechtsstaat”, vindt de oud-Kamervoorzitter.

Nadat zij daar bezwaar tegen maakte hebben de gedelegeerde opdrachtgevers „uiteindelijk moeten erkennen dat hun protocol geen recht doet aan mijn positie in het onderzoek en hebben zij te kennen gegeven dat ik op locatie inzage zou kunnen krijgen in de anonieme brieven en te zijner tijd in het conceptrapport wanneer dat zou zijn afgerond. Maar dat volstaat niet.” Volgens Arib heeft zij weken geleden eveneens verzocht om ook inzage te krijgen in gespreksverslagen. „Op de cruciale vraag of ik ook inzage zou krijgen in de gespreksverslagen - die vormen immers de kern van het onderzoek - zouden zij nog terugkomen, zo schreven de gedelegeerde opdrachtgevers in een brief van 22 juni 2023. Inmiddels 10 weken nadien, heb ik daar niets meer over vernomen.”

Op het verkeerde been

Volgens Arib hebben Bergkamp en de onderzoekers de Tweede Kamer eveneens op het verkeerde been gezet door te stellen dat de oud-Kamervoorzitter weigert om mee te werken aan het onderzoek. „Het is onjuist dat ik zou hebben geweigerd met de gedelegeerde opdrachtgevers of de onderzoekers in gesprek te gaan. Wel heb ik om duidelijkheid gevraagd over het protocol en vooral de regeling van (inzage en) wederhoor voordat ik tot een gesprek of medewerking zou besluiten. Ook heb ik mij op het standpunt gesteld dat het onzorgvuldig is om inzage te weigeren in de stukken die aan de onderzoeksbevindingen ten grondslag worden gelegd. De communicatie daarover is door de gedelegeerde opdrachtgevers beëindigd.”

Arib schrijft aan de Tweede Kamerleden dat zij weinig vertrouwen heeft in de uitkomsten van het onderzoek dat door Bergkamp is aangekondigd. „Er heeft in het onderzoek ten aanzien van mij geen enkele vorm van wederhoor plaatsgevonden. Niettemin schrijven de gedelegeerde opdrachtgevers dat het onderzoek vergevorderd is en bijna kan worden afgerond. Dat versterkt mijn indruk en ervaring dat de gedelegeerde opdrachtgevers alleen maar doen alsof zij geïnteresseerd zijn in mijn kant van de zaak terwijl zij niet van plan zijn om daar serieus rekening mee te houden.”

Eind augustus is een dagvaarding uitgebracht waarin de advocaten van Arib bij de rechter vragen om het onderzoek naar Arib te staken. Onduidelijk is nog wanneer die zaak zal dienen, maar de verwachting is dat die voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november zal dienen.

De woordvoerder van Kamervoorzitter Vera Bergkamp en het presidium laat in een eerste reactie weten „vooralsnog geen commentaar te geven op de brief van mevrouw Arib, aangezien de zaak nu onder de rechter is.”