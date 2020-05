Minister verwacht geen vervolging voor Obama in Ruslandonderzoek

Volgens Barr is er geen bewijs dat Obama crimineel heeft gehandeld rond het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de banden van het campagneteam van president Donald Trump met Rusland. Trump twittert al een tijd over Obamagate. Dat zou volgens hem een groter schandaal zijn dan Watergate, waardoor president Richard Nixon opstapte in 1974. Trump heeft nog niet verduidelijkt waar hij precies op doelt.

„Zo lang ik minister van Justitie ben, wordt het justitiële systeem niet gebruikt voor politieke doeleinden”, aldus Barr. „Obama en Biden worden waarschijnlijk niet vervolgd. Ons onderzoek richt zich op andere mensen.”

De president zei maandag verbaasd te zijn over de uitspraak van zijn minister van Justitie. „De uitspraak van Barr verbaasd mij een beetje. Maar de minister is een eerlijke man en deze beslissing is aan hem.”

Barr heeft onlangs veel kritiek gekregen van Democraten, vanwege zijn ingrepen bij zaken tegen bondgenoten van Trump. Zo werden aanklachten tegen voormalig veiligheidsadviseur van Trump Michael Flynn verworpen op verzoek van Barr, ondanks dat hij al tweemaal schuld had bekend.