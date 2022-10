Bakkerij stopt door energieprijzen: hele inboedel te koop

Premium Carrière

’Per ongeluk verkeerd lichaamsdeel uit afvalemmer gevist’

„Als ik eraan terug denk, krijg ik het er nog warm van. Het gevoel van schaamte kan ik zo weer oproepen”, zegt Trudy Degand (74) over de werkdag die zij nooit zal vergeten. „Ik was een jaar of 23 en werkte als OK-assistente in een groot ziekenhuis in Paramaribo. Ik had net mijn opleiding tot verplee...