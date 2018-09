Brandweer redt man van dak brandend gebouw

De man was in zijn woning op de derde etage met een brandende sigaret op de bank in slaap gevallen. Door de hevige rookontwikkeling slaagde hij er niet in naar beneden te gaan. Hij vluchtte daarom het dak op. Daar heeft de brandweer hem met een hoogwerker van afgehaald.

De man woonde in een gebouw van de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen aan de Tuddernderweg. Twee andere bewoners van de instelling hadden bij de brand te veel rook ingeademd. Het ambulancepersoneel behandelde hen ter plekke.

De bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een naburig gebouw. Na ruim een uur konden de bewoners van de onderste twee verdiepingen weer terug. Voor de bewoners van de derde etage heeft de stichting vervangende woonruimte gezocht.