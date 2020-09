Orkaan Sally: 1,5 meter water in straten Florida

Een persoon zou door de orkaan zijn omgekomen in de kustplaats Orange Beach in Alabama. De politie kan echter niet bevestigen dat de man, van wie het levenloze lichaam is aangespoeld slachtoffer van de orkaan is geworden.

Delen van de kust van de Golf van Mexico hebben tot dusver te maken gehad met meer dan 460 millimeter regen. Verwacht wordt dat de hoeveelheid neerslag nog toeneemt terwijl de windsnelheden afnemen.

1,5 meter water

In de kuststad Pensacola in Florida stond op sommige plekken maar liefst 1,5 meter water. Meer dan een half miljoen huishoudens en bedrijven in de regio zitten zonder stroom.

Meerdere bewoners van de kustlijn in Florida en Alabama zeggen dat zij verrast zijn door de schade die de traag-bewegende orkaan heeft veroorzaakt. Het NHC waarschuwde eerder echter dat Sally nog altijd levensbedreigende situaties kan veroorzaken.