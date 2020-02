Complex zorgkind kan niet naar school

„De resultaten zijn schokkend”, steekt Wim Ludeke, voorzitter van Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO), van wal. „En ze verbazen mij enigszins, want in de praktijk kom ik dit soort schrijnende situaties een stuk minder tegen.”

Uit de enquête, gehouden onder 158 ouders, blijkt dat ruim 60 procent van de kinderen met een meervoudige beperking niet naar school gaat. In 37 procent van de gevallen komt dit doordat scholen de complexe zorg van het kind niet konden organiseren. „Bij sommige besturen van samenwerkingsverbanden speelt de vraag of onderwijs daadwerkelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van deze groep kinderen”, vertelt Ludeke. „Vaak hebben ze dusdanige beperkingen, dat ze zich afvragen of er cognitief toekomstperspectief is. Maar daar gaan zij helemaal niet over.”

Ruim tweeduizend EMB-ers in Nederland

Kinderen met een ernstig meervoudige beperking, ook wel EMB-ers genoemd, zijn leerlingen die normaal gesproken in het speciaal onderwijs zitten. Ze hebben geestelijke en lichamelijke beperkingen en hebben daardoor veel hulp nodig om onderwijs te volgen. Zo hebben ze medische ondersteuning nodig of persoonlijke begeleiding van een leraar. Nederland telt ongeveer 2500 EMB-ers.

"Onderwijsinstellingen kunnen dikwijls te weinig ondersteuning geven"

Omdat deze leerlingen vaak complexe zorg nodig hebben, speelt niet alleen de onderwijsinstelling, maar ook de gemeente een rol in de zorgondersteuning van het onderwijs. Maar driekwart van de ondervraagden met kinderen die wel naar school gaan, geeft aan dat ze geen idee hebben hoe de financiering van zorg en onderwijs bij de onderwijsinstelling geregeld is.

„In de samenwerking tussen gemeenten en onderwijs valt nog veel te verbeteren. Ze opereren nu vaak als twee losse systemen”, aldus Ludeke. „Dit zorgt uiteindelijk ook voor miscommunicaties.” Hij stelt dat als onderwijs en zorg vaker de handen ineens slaan, er weer meer kinderen in het klaslokaal zullen verschijnen.

Bekostiging

Verder blijkt dat er met de toekenning van de bekostiging ook een en ander fout gaat. Vorig jaar werd er in de Tweede Kamer een motie aangenomen waardoor EMB-ers altijd de hoogste financiering zouden moeten krijgen, maar in praktijk blijkt dat helemaal niet het geval en krijgen sommige kinderen juist een lagere bekostiging.

In bepaalde gevallen vraagt een school de ouders om een bijdrage om het onderwijs van hun kind te financieren.

Minister Slob (onderwijs) heeft gisteren in een Kamerbrief laten weten dat hij op de hoogte is van de kwesties die spelen rondom de toekenning van de bekostiging. Hij gaat onderzoeken of dit wettelijk moet worden verankerd. Morgen wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de EMB-ers.