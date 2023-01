Premium Het beste van De Telegraaf

Alsof hij kleuters voorlas: Britse premier Sunak zoekt naar zijn eigen toon

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

Premier Sunak maakte tijdens zijn eerste speech in het nieuwe jaar beloftes die hij moeilijk waar kan maken. Ⓒ AFP

LONDEN - Met in eigen ogen spijkerharde beloftes tracht de nieuwe Britse premier Rishi Sunak het vertrouwen van Britse kiezers terug te winnen. Het gaat onder andere om het terugdringen van de overheidsschuld en het verminderen van de wachttijden in de gezondheidszorg, zo beloofde hij tijdens een toespraak woensdag. Volgens de oppositie zijn de beloftes echter boterzacht en in eigen gelederen wordt vooral zijn toon bekritiseerd.