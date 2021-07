Tieners opgepakt voor gewelddadige straatroven in Rotterdam

De politie kreeg in maart, april, mei en juni verschillende meldingen binnen van slachtoffers die via social media waren ingegaan op bijvoorbeeld het aanbieden van lachgas of exclusieve sneakers. De slachtoffers werden op de afgesproken plek opgewacht en bedreigd of mishandeld en moesten hun geld afgeven. Bij twee incidenten ging het er volgens de politie nog gewelddadiger aan toe en werd er ook geschoten. Niemand raakte gewond, maar „de impact op de buurt is enorm”, aldus de politie.

Het arrestatieteam hield de vier dinsdagochtend aan in hun woningen. Bij doorzoeking daarvan zijn vuurwapens en mogelijk gestolen goederen aangetroffen.

In mei werden al twee verdachten van 16 en inmiddels 18 aangehouden, naar aanleiding van een volgens de politie zeer gewelddadige straatoverval op 9 mei op de Houdringeweg. Bij deze overval werd ook geschoten. Zij zitten nog vast en worden ook in verband gebracht met dit onderzoek.

De politie roept slachtoffers die nog geen aangifte hebben gedaan, en mensen die mogelijk meer weten of getuige zijn geweest maar de politie nog niet hebben gesproken, op zich te melden.