Kampeervlekken: gras en modder

1. Ingedroogde modder- en grasvlekken

Tja, natuurlijk had ik mijn zoon geen witte broek aan moeten trekken tijdens dat kampeerweekend. Zeker omdat ik de modder-en grasvlekken er pas bij thuiskomst weer uit kon wassen. Ingedroogde vlekken kunnen erg hardnekkig zijn, dat vraagt om een speciale behandeling.

2. Aan de alcohol!

De grasvlekken dep ik met wat pure alcohol, bijvoorbeeld met Sterilon uit het medicijnkastje. Dat had ik nu niet in huis, en dan is een eau-de-cologne een prima alternatief. Ruikt nog lekker ook.

3. Afwasmiddel

De oude moddervlekken smeer ik voor het wassen in met wat afwasmiddel. Dat werkt vreemd genoeg beter dan de reguliere vlekkenmiddelen.

4. Dag, vlekken

Om de waskracht van het wasmiddel nog een beetje te versterken doe ik een schepje oxi vlekkenpoeder (zuurstofbleekmiddel) in het wasmiddelbakje erbij. Uiteraard gebruik ik een wasmiddel voor de witte was.

5. Brandschoon

En kijk: een schone witte broek. Die neem ik nooit meer mee op kampeervakantie.

Huishoudexpert Zamarra Kok

geeft praktische vlekkentips en weet raad bij alle opruim- en huishoudproblemen. Ze schrijft sinds 2004 boeken, artikelen en blogs over opruimen en simpel huishouden. Ze is de bedenker van www.speedcleaning.nl, een energieke en slimme manier van schoonmaken. Haar motto is 'niet lullen maar poetsen'.

