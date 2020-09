Zeeuw (25) blijkt doorrijder ongeval Yerseke

De politie had na een getuigenoproep tips binnengekregen over de auto en de bestuurder.

Zondagavond vond zij al een auto in Yerseke die vermoedelijk betrokken was bij de aanrijding. Verder onderzoek leidde naar de 25-jarige. Hij meldde zich na een uitnodiging zaterdagmiddag op het politiebureau en bekende dat hij was doorgereden. Hij mag zich later verantwoorden voor de rechter.