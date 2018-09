Will.i.am voor het eerst solo naar HMH

Het concert in de Heineken Music Hall is onderdeel van zijn Europese tour en zijn eerste soloconcert in Nederland.

Will.i.am werd wereldwijd bekend als oprichter en frontman van de succesvolle hiphopgroep The Black Eyed Peas. In 2003 braken zij door met hun derde album ‘Elephunk’ en de daarvan afkomstige megahits ‘Where Is The Love’, ‘Hey Mama’ , Shut Up’ en ‘Let's Get It Started’.

Daarnaast werkte hij samen met diverse grote artiesten zoals Rihanna, Justin Bieber, Britney Spears, Nicki Minaj en David Guetta én heeft hij meer dan 30 miljoen verkochte albums en 7 Grammy’s op zijn naam staan.

Eerder dit jaar bracht de zanger/producer zijn vierde soloalbum ‘#willpower’ uit en scoorde daarmee hit na hit met o.a. ‘Scream & Shout’ (met Britney Spears) ‘#thatPOWER’ (met Justin Bieber) en ‘This Is Love' met de Nederlandse Eva Simons.

Het album is de opvolger van zijn soloalbum ‘Songs About Girls’ dat in 2007 uitkwam.

De kaartverkoop voor dit concert start aanstaande vrijdag om 10.00 uur.