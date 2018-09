Summer Parade Duinrell

Negen professionele artiesten, die behalve over danskwaliteiten ook over acrobatische vaardigheden beschikken, tonen hun talent. In Summer Parade zijn de hoofdrollen weggelegd voor een bijzondere ballerina, een luchtacrobate, een magische Russische dame en jongleur David Severins.

De kunsten van de jongleur lopen als rode draad door het programma. Muziek, van onder andere Pirates of the Caribbean, en dans vormen de basis van de show.

Adres: Duinrell 1, Wassenaar. Info: www.duinrell.nl