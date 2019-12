Vijf miljoen voor eerste toeslagouders

In eerste instantie noemde staatssecretaris Snel (Financiën) in de media nog een bedrag van 7,5 miljoen euro, die de eerste ouders zouden krijgen. Maar dat blijkt een verkeerde optelsom te zijn geweest. Het ministerie van Financiën heeft nu een bedrag van 5 miljoen euro gereserveerd. „De inzet is om deze compensatie in 2019 uit te betalen”, wordt aan de Kamer gemeld.

Het gaat om de toeslagouders die in het zogenoemde CAF 11-dossier zaten. Dat was een van de vele fraudeonderzoeken die de Belastingdienst deed bij toeslagen, vooral op het gebied van kinderopvang. Dit dossier bracht de slepende affaire, waarbij ouders onterecht neer werden gezet als fraudeurs, rondom de kinderopvangtoeslag aan het rollen. Het gaat om een groep van ongeveer 300 ouders, waarvan het overgrote deel onterecht op de korrel werd genomen door de fiscus.

Een commissie onder leiding van oud-minister Donner bepaalde vorige maand dat die ouders recht hadden op een compensatie. Zij krijgen het onterecht afgepakte bedrag plus 25 procent daarvan terug. Daarnaast zijn er nog een paar aanvullende compensaties, bijvoorbeeld voor invorderings- en juridische kosten.

Waar Snel in eerste instantie zei dat het om 7,5 miljoen euro zou gaan, blijkt dat bedrag iets lager uit te vallen. Volgens een woordvoerder komt dat omdat er in eerste instantie een verkeerde berekening is gemaakt. Hij zegt dat er niet wordt getornd aan het advies van Donner en de compensatie die ouders krijgen.

De compensatieregeling moet ook gaan gelden voor de duizenden andere ouders die onterecht werden aangepakt voor de Belastingdienst. Zij krijgen hun vergoeding pas komend jaar, wanneer precies is nog niet bekend.