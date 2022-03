Dit gaan we merken van ’flinke pluk’ Saharastof die naar Nederland drijft

Op auto’s en tuinmeubelen kan een laagje stof neerslaan. Komende dagen kan neerslag in de Alpenlanden ook rode skipistes veroorzaken. In eigen land kunnen we woensdag een enkele bui verwachten. Tijdens de nacht naar donderdag valt op meer plaatsen regen. Donderdagochtend kunnen we dus een laagje stof verwachten. Hoe dik de laag stof precies zal zijn, is moelijk te voorspellen.

Het Saharazand komt mee met de aanvoer van zachte lucht vanuit het zuiden. Een depressie in het westelijke Middellandse Zeegebied veroorzaakt forse wind in delen van Spanje, Marokko, Algerije en Tunesië. Stof vanuit de noordelijke Sahara wordt zo in beweging gebracht en komt hoger in de atmosfeer terecht. Met de zuidelijke stroming wordt het vervolgens richting Nederland en andere delen van Noord-Europa gevoerd.

’Intense rode gloed’

„De stofdeeltjes verstrooien het zonlicht. De lucht kan daardoor zelfs gelig kleuren. Door de botsing van de zonnestralen met de stofdeeltjes verliest de zon kracht en de maximumtemperatuur valt als er veel Saharastof in de lucht zit enkele graden lager uit. Ook tijdens de zonsopkomst en -ondergang wordt het zonlicht verstrooid en dit levert een intense rode en oranje gloed aan de hemel op”, aldus Knol.

In het zuiden van Spanje - onder meer bij Alicante en Murcia - is al deel van het Saharastof naar beneden gekomen, waardoor het landschap er volgens de BBC momenteel wel iets weg heeft van Mars.