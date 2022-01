Steeds meer herinfecties met corona

Buitenland

Viroloog Van Ranst hoopvol over omicron: ’Dit komt meer in de buurt van griep’

Ondanks dat de coronabesmettingen naar recordhoogtes stijgen, is de Belgische viroloog Marc Van Ranst niet somber. Volgens Van Ranst gaat de epidemie nu in de richting van ’iets wat in de buurt komt van griep’.