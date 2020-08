’RIVM zwakte rol van ventilatiesysteem in verpleeghuis af’

Een oudere vrouw loopt door de gangen van een verpleeghuis in Rotterdam. Ⓒ ANP / HH

AMSTERDAM - De conclusie dat het klimaatbeheersingssysteem vrijwel zeker een rol speelde bij de verspreiding van het coronavirus in een verpleeghuis in Maassluis is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ’afgezwakt’, aldus direct betrokken onderzoekers. Ook was het RIVM terughoudend bij het waarschuwen voor de mogelijke gevaren van airco’s die lucht uit en in één en dezelfde ruimte rondblazen, meldt de Volkskrant op basis van correspondentie.