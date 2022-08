Zuid-Frans dorp en campings ontruimd om bosbrand

Kopieer naar clipboard

Brandweerlieden in Mostuéjouls Ⓒ Brandweer

MONTPELLIER - Ongeveer 3000 mensen hebben midden in de nacht moeten vluchten voor een bosbrand in de gemeente Mostuéjouls in het Zuid-Franse departement Aveyron. Behalve de inwoners moesten ook alle gasten van omliggende campings vertrekken. Een deel van hen kon terecht in speciale opvangcentra, melden Franse media.