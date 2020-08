‘Rutte en RIVM: verander nu eens niet van inzicht’

Verder in de podcast: er zit weinig toekomst in de Partij voor de Toekomst nu kamerlid Femke Merel Van Kooten al na 3 maanden breekt met de partij van Henk Krol. Waarom is een vakantie in het buitenland zó belangrijk, zelfs in tijden van corona? Tot slot het verhaal van de Marokkaans-Nederlandse Jmiaa Bellan (57). Zij staat voor de honderdduizenden allochtonen die deel uitmaken van twee culturen zonder zich af te zetten tegen de één of de ander.

Luister ’Het land van Wierd Duk’ hier, hieronder of via alle bekende podcast apps.

