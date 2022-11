Zonnig en droog najaarsweer met de intocht van Sinterklaas

Zaterdag gaan de kinderhartjes met de intocht weer sneller kloppen. Dit jaar komen Sint en zijn Pieten met de pakjesboot in Hellevoetsluis aan. De bezoekers kunnen zich gelukkig prijzen met rustig en droog weer.

Dit jaar hoef je je paraplu dus thuis te laten, in scherp contrast met de vorige editie. Het ziet er namelijk momenteel naar uit dat het de hele dag droog blijft in Nederland, voorspeld de weerdienst. ,,Bovendien is de kans groot dan de Pieten met veel zonnestralen strooien.”

Tijdens de ochtenduren komt de temperatuur uit op zo’n 9 of 10 graden en loopt geleidelijk op naar 14 graden. Daarmee is het iets minder zacht dan voorgaande dagen, maar blijft het aan de zachte kant voor novemberbegrippen. Een matige zuidoostenwind kan het voor het gevoel af en toe wel wat minder zacht aan laten voelen, naast je zonnebril komt een warm vest dus ook goed van pas! Het weercijfer in Hellevoetsluis krijgt op zaterdag een prachtige 9.