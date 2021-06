Dertien arrestanten ontsnappen uit politiebureau Paramaribo

Van de dertien arrestanten worden er twee verdacht van moord, zes anderen waren aangehouden voor beroving met geweld. Bij de rest gaat het om kleinere vergrijpen zoals verduistering en inbraak.

De gevluchte mannen waren in eerste instantie in het cellencomplex op de haven ondergebracht. Maar vanwege de coronabesmettingen werden ze later overgeplaatst naar een cellenhuis in het centrum, zo meldt de politie.

De politie roept de Surinamers op om eventuele informatie over de gevluchte mannen zo snel mogelijk door te geven aan de politie.